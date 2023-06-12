СБУ допитала співробітника ФСБ, який керував загороджувальним загоном рашистів (відео)

На допиті військових контррозвідників Служби безпеки України опинилися одночасно двоє російських полонених. Один із них – кулеметник окремої роти комендатури фсб, який очолював загороджувальний загін.

Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать «штурму Z». Приказ был при их отступлении бить на поражение».

А другий – той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.

«После прибытия туда (на позицію, – прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды… Расстреливают всех, кто будет убегать», – розповідає він про свій короткий військовий досвід.

Практику застосування росіянами загороджувальних загонів вкотре підтвердило і перехоплення, здобуте СБУ.

«Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? «Z» ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность», – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів на «гарячій» ділянці фронту.

Судячи із останніх подій на фронті, «гарматного м’яса» та загороджувальних загонів у рф поменшає, а ось російських полонених в українських захисників – стане більше!

Наближаємо перемогу разом!

Служба безпеки України