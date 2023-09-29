СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного російського спецназу, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та ЄС

Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операцій зс рф.

Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського гру.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам з числа бойовиків «л/днр», повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

Через «специфіку» завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу рф, але «в окремих випадках» підпорядковуються безпосередньо путіну.

Встановлено, що за вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове на Луганщині.

У результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цієї диверсії, а також ідентифікували її організаторів та виконавців.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3» з трьома дронами «Орлан-10».

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків «л/днр» у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій зс рф до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році.

Таким чином кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

Під час «вилазок» ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти.

При цьому нерідко «цілями» ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.

Співробітники СБУ встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС.

Вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України