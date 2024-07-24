СБУ і Нацполіція затримали у Рівному рецидивіста, який на замовлення рашистів підпалив службовий пікап ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного поплічника фсб, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби.

фсб дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників.

Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці «по гарячих слідах» затримали зловмисника.

Поплічник фсб відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Телеграмі.

Спецслужби рф планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову «винагороду» від фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.