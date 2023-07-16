СБУ ідентифікувала 14 російських військових, які розганяли мирні мітинги проти окупації Херсону

Служба безпеки Україна заочно оголосила підозри російським військовим, які у період із 5 березня по 27 квітня 2022 року девʼять разів придушували мирні акції у центрі Херсона проти окупації міста.

Тексти підозр опубліковані на сайті Офісу генпрокурора.

Йдеться про військовослужбовців 606 центру спецпризначення військ нацгвардії РФ (606 ЦПС ВНГ РФ), що взодить до складу 50 окремої бригаду оперативного призначення.

Під час окупації Херсона 5 березня 2022 року командир штабу 50 окремої бригади оперативного призначення Михаїл Калупін віддав наказ своїм заступникам Григорію Зані, Дмітрію Гапонову, а також командирам підрозділів Дмітрію Пєшакову і Алєксандру Науменку зброєю розганяти мирні акції на підтримку територіальної цілісності України.

Цивільних мешканців били, затримували і нелегально увʼязнювали на період від кількох годин чи діб, а деякі із затриманих досі не звільнені і були вивезені до Криму.

10 березня 2022 року командири 606 центру спецпризначення військ нацгвардії РФ (606 ЦПС ВНГ РФ) Рінат Джиганов та Едуард Даниленко розігнали мітинг на площі Свободи, використовуючи вогнепальну зброю, гумові кийки, світло-шумові та димові гранати, а також сльозогінний газ.

19 березня херсонці вкотре зібралися на центральній площі міста. Командир відділення спецпризначення Аділ Мірзалієв та інструктор взводу Мірхан Дусенгалієв розігнали людей. Одного мітигнувальника увʼязнили спочатку в ІТТ херсонської поліції, а потім вивезли до слідчого ізолятора №1 в Сімферополі, в анексованому Криму, де він перебуває і понині.

21 березня акцію на площі Свободи знову розігнали. За даними слідства, до цього причетні водій-розвідник Найдан Куулар, заступник командира 2 групи спецпризначення 1 загону спецпризначення 606 ЦПС ВНГ РФ Владіслав Масол і командир взводу 2 взводу спецпризначення «Р» групи спепризначення «Р» 1 загону спеціального ПТГ 606 ЦПС ВНГ РФ Алєксандр Унєгов. Того дня чотирьох мітингувальників затримали і одного змусили зʼїсти жовто-блакитну стрічку та увʼязнили в ІТТ на 11 днів.

22 березня кулеметник відділення спецпризначення Салман Совбанов та інструктор взводу Сєргєй Туришев знову застосували силу до протестувальників і щонайменше двох затримали.

23 березня Даниленко на виконання прямого наказу полковника Зани у змові з іншими військовослужбовцями 606 центру спецпризначення Масолом, Унєговим і Туришевим силою розігнали акцію і затримали щонайменше трьох учасників. Затриманих побили і незаконно увʼязнили, не склавши ніяких документів. Одного мітингувальника відпустили через пару годин, іншого через тиждень, а третього вивезли до слідчого ізолятора №1 в Сімферополі, в Криму, де він утримується по цей час.

Російських військових підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, а саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням. // Судовий репортер