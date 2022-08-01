СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування усіх зрадників та їхніх російських “координаторів” причетних до підготовки «референдуму» на Херсонщині

Служба безпеки України ідентифікувала та встановила місцеперебування усіх зрадників та їхніх “координаторів” з росії, причетних до організації псевдореферендуму у Херсонській області.

Як передає Укрінформ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

СБУ викрила плани рф щодо псевдореферендуму на Херсонщині. За рахунок цього псевдоголосування росіяни сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу рф. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат.

Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації “волонтери zа росію”. Під кураторством спецслужб рф її учасники мають розосередитись у регіоні для імітації підтримки загарбників місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для російського телебачення.

Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти “доповідають” своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї “приєднання”, чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування усіх зрадників та їхніх російських “координаторів”.

Як повідомляв Укрінформ, за даними першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, у Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму загарбники посилюють терор та фільтраційні процедури.

В ООН та Євросоюзі заявили, що світ не визнає фейкових референдумов на тимчасово захоплених росією територіях України.