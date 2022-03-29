СБУ ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали підтримати російську агресію

СБУ продовжує комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій ліквідовано розгалужену мережу ворожої агентури, яка займалась публічною підтримкою повномасштабного російського вторгнення в Україну.

До складу груп інформаційних диверсій входило понад 20 осіб. Серед них 7 інтернет-агентів спецслужб РФ, які позиціонували себе як «лідери громадських думок».

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, обладнання та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

За результатами слідчо-оперативних дій у Києві та Львові затримано «блогера» одного з найпопулярніших телеграм-каналів та інтернет-порталів України, який закликав підтримувати російських окупантів.

У межах кримінального провадження за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Хмельницькому:

за матеріалами СБУ до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено інтернет-агента спецслужб РФ. Зловмисник поширював через соцмережі заклики щодо захоплення державної влади в Україні.

Також він поширив «звернення» до українських військових приєднуватись до незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

У Київській області:

затримано двох місцевих жителів, які агітували за ведення агресивної війни проти нашої держави та зміну меж кордону України. Крім того, вони поширювали через інтернет «дописи» щодо підтримки визнання Росією так званої «незалежності» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У Черкасах:

викрито ще одного ворожого агента. Зловмисник поширював через заборонені в Україні соцмережі матеріали на підтримку російської агресії. Також він репостив «публікації», де популяризував рашистських пілотів, які бомбардують українські міста та вбивають мирних жителів.

В Одесі:

нейтралізовано інформаційно-підривну діяльність мешканця обласного центру. За завдання російських кураторів він розповсюджував «дописи» щодо зміни меж державного кодону та пропагував агресивну війну проти України.

За всіма викритими фактами злочинної діяльності тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави.

СБУ