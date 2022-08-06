СБУ ліквідувала російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ поблизу східного фронту

Служба безпеки продовжує посилену «зачистку» прифронтових районів сходу України від ворожих агентів і диверсійно-розвідувальних груп. У ході контррозвідувальних заходів припинено діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Крім того, зловмисники «доповідали» агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі «зв’язкових» російських агентів був представник окупаційної адміністрації рф. Ним виявися «посадовець» так званого «верховного суду днр», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані спецслужбами рф після початку її повномасштабного вторгнення.

Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ.

Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію рф проти України.

Для «розгону» деструктивного контенту використовував власний акаунт у російських соцмережах.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні контрдиверсійні заходи для встановлення місцезнаходження і притягнення до відповідальності інших поплічників ворога.

Служба безпеки України