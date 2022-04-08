СБУ ліквідувала ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України

У Житомирській області:

викрили ботоферму спецслужб РФ, через яку відбувалися масштабні кібератаки на державні інформаційні ресурси. Для цього використовували десятки тисяч фейкових акаунтів.

Цей «інкубатор» ботів також атакував електронні системи об’єктів критичної інфраструктури.

У Києві:

затримано «експерта з енергетичних питань», який поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені.

Робив це в ефірі санкційних телеканалів і через рейтингові телеграм-канали. І при цьому тісно співпрацював з російським інформагентством «Россия сегодня».

Інструкції «експерт» отримував від російського куратора з тимчасово окупованого Криму, а мільйонні «гонорари» – з РФ, через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків правоохоронці виявили у російського агента:

засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та флеш-носії з доказами злочинних дій; готівку у розмірі 3 млн у гривневому еквіваленті, які він отримав на проведення інформаційних диверсій.

Крім того, у Києві затримано одного з організаторів агентурної мережі РФ. Зрадник намагався сформувати групу агітаторів, які мали поширювати рашистські наративи в інформпросторі. І заодно збирав для ворога розвіддані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території столичного регіону.

У Кіровоградській області:

затримано посадовця одного з адміністративних судів, який публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію РФ. Ворожу агітацію поширював через фейкові профілі у соцмережах.

На Черкащині:

викрито ще двох учасників агентурної мережі. Колаборанти поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, виправдовували бомбардування українських міст і знищення мирних людей, у тому числі в Маріуполі. Робили це в соцмережах, використовуючи «Z» символіку.

За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти нашої держави.

Служба безпеки України