СБУ опублікувала свідчення ката, який очолював незаконну в’язницю окупантів «Ізоляція» (відео)

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція», що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Раніше його було затримано контррозвідкою СБУ і оголошено про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

СБУ