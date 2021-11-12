СБУ опублікувала свідчення ката, який очолював незаконну в’язницю окупантів «Ізоляція» (відео)

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Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція», що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Раніше його було затримано контррозвідкою СБУ і оголошено про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:

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  • ст. 149 (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

СБУ

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