СБУ порушила кримінальне провадження через розповсюдження відео влучання ракети у Дніпрі

СБУ порушила кримінальне провадження через розповсюдження в мережі, зокрема на російських пабліках, відео влучання ракети у Дніпрі ввечері 4 травня.

Про це в четвер, 5 травня, повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

СБУ у рамках кримінального провадження розпочала розслідування за статтею Документування злочинів, пов’язаних з державною зрадою. Як зазначає Дарина Цуркань, корегування ракетних обстрілів, артилерійських ударів, роботи авіації є злочином проти національної безпеки України.

«Ще раз просимо — не фіксуйте вибухи на мобільні телефони, тим паче не поширюйте відео- та фотоматеріали через Інтернет, не пересилайте через месенджери. Такими діями ви піддаєтесь загрозі наступного прильоту. Вкотре просимо жителів діяти відповідально», — зазначила Дарина Цуркань.

Увечері 4 травня російські війська вдарили двома крилатими ракетами по Дніпру. Одну з них збила ППО, друга ракета влучила у залізничну інфраструктуру.

«Внаслідок ворожого влучання зруйновано колії, адміністративний корпус та контактні мережі. Рух потягів наразі зупинено. Постраждалих в обох випадках немає», — повідомила Дарина Цуркань. // НВ