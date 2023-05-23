СБУ повідомила про підозру архімандриту УПЦ (МП) з Мелітополя, який закликав людей «голосувати» на псевдореферендумі

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності настоятеля чоловічого монастиря Святого Савви Освященного у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Після захоплення міста архімандрит одним з перших підтримав російську збройну агресію і закликав місцевих жителів допомагати загарбникам.

Також, звертаючись до прихожан, він категорично заперечував воєнні злочини рашистів і виступав за «приєднання» регіону до складу рф.

Крім того, наприкінці серпня і на початку вересня 2022 року клірик брав активну участь у «форумах» щодо організації псевдореферендуму в захопленій частині Запорізької області.

На таких «заходах» архімандрит публічно закликав громадян «проголосувати» на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.