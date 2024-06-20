СБУ повідомила про підозру генералу росгвардії, який відповідає за репресії на тимчасово окупованій частині Донеччини

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця рф, який причетний до загибелі людей та масових репресій на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Мова йде про російського генерал-лейтенанта Ігоря Семиляка – командувача створеного агресором «головного управління росгвардії днр».

Цю окупаційну установу було сформовано за завданням кремля для проведення масових репресій проти мешканців регіону та встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями.

З початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі проводять так звану насильну «фільтрацію» щодо місцевих жителів.

Частину із них, кого вважали потенційними учасниками руху опору, викрадали та ув’язнювали до місцевих концтаборів, які діють під виглядом 17 «фільтраційних пунктів».

У застінках до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури, які для багатьох потерпілих призвели до тяжких наслідків.

За даними слідства, Семиляка було призначено керівником місцевої «філії» росгвардії на початку 2023 року.

Згодом до складу окупаційного формування увійшла значна частина бойовиків з російської приватної військової компанії «Вагнер» та батальйону «Восток».

Крім того, щоб охопити репресіями більші території регіону, «на підсилення» угруповання Семиляка було направлено одразу три полки 116-ї окремої бригади спецназу росгвардії.

На їх базі російський генерал створив додаткові підрозділи поліції спеціального призначення – «ОМОН » та «СОБР».

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Семиляку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, вчинені особою, яка є представником влади, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою організацією та участь у ній, організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації);

чч. 2, 3 ст. 260 (створення, керівництво та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, його фінансування, постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано за злочини проти українці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України