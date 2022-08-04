СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають рф легалізувати окупацію на сході (фото)

СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Зрадники імітують «діяльність», беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись «новим порядкам». Хоча до прийняття важливих рішень цих псевдопосадовців не допускають.

Так, за даними слідства, мешканець Рубіжного і колишній депутат міської ради від «ОПЗЖ» призначений «заступником голови адміністрації» тимчасово окупованого Сватівського району.

Депутатка місцевої ради, яка раніше очолювала ЦНАП, погодилася на запропоновану окупаційними військами посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району лнр». Наразі вона допомагає ворогу впроваджувати окупаційний режим на захоплених територіях.

Інша колаборантка отримала посаду так званої «начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району». Жінка бере участь у пропагандистських акціях загарбників, намагається створювати видимість «суспільної підтримки» окупантів.

Підозру від СБУ отримав також мешканець Донеччини, який очолив «адміністрацію Волноваського району днр». За п’ять місяців окупації міста зловмисник став вже четвертим «мером».

Перед законом постане і колишній керівник ЦНАП Мангушського району Донецької області. Чоловік зрадив Україні та погодився на посаду голови «Мангушської селищної ради днр». Псевдочиновник всебічно сприяє формуванню окупаційної влади.

Наразі кожному з цих зрадників повідомлено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ робить усі можливе, аби кожен колаборант обов’язково відповів за свої дії перед законом.

СБУ