СБУ викрила іноземного пропагандиста, який «агітував» за ескалацію бойових дій
Співробітники Служби безпеки України викрили громадянина однієї з пострадянських країн у Чернігові. Пропагандист планував створити місцевий осередок «агітаторів агресивної війни».
Він поширював в інтернеті матеріали про домінування так званої «слов’янської держави» над іншими народами, а також дискримінаційні статті, де принижувалась честь та гідність представників однієї з національних меншин.
Слідство встановило, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, створеного на території РФ. Зараз з’ясовується, чи мав зловмисник контакти зі спецслужбами країни-агресора.
Під час обшуків співробітники Служби виявили комп’ютерну техніку та папери з доказами протиправної діяльності. Крім того, було вилучено вогнепальну зброю без дозвільних документів.
За даним фактом вже розпочато провадження за статтею Кримінального кодексу України.Tweet