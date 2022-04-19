СБУ викрила колаборантів на залізниці, нейтралізувала «сплячих» агентів ФСБ на Дніпропетровщині і затримала чиновницю з Криму

Поки міністерство оборони рф вигадує чергові нісенітниці про СБУ (цього разу про те, що вона нібито планує перевдягти своїх співробітників у форму окупантів та влаштувати розстріл місцевого населення на Одещині), українська спецслужба ефективно працює. На будь-які фейки ми відповідаємо цілком конкретними результатами нашої реальної роботи, які дуже дошкуляють ворогу.

Наші співробітники не лише захищають Україну зі зброєю в руках, але й протидіють диверсійно-розвідувальній активності ворога. Так, за останні дні СБУ викрила двох зрадників-колаборантів на залізниці, нейтралізувала «сплячу групу» агентів ФСБ на Дніпропетровщині і затримала чиновницю з Криму

Про роботу української спецслужби – у підбірці новин:

Під час спецоперації СБУ затримала одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, який був завербований окупантами. За їхнім завданням він мав збирати дані щодо переміщення техніки ЗСУ та дислокації українських блокпостів.

Іншого колаборанта схопили у Києві. Ним виявився посадовець центрального офісу «Укрзалізниці». З початку повномасштабної агресії рф проти України він закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства.

Крім того, під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля, чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій і мародерства.

У Дніпрі:

Спецпризначенці СБУ затримали «сплячу» диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих мешканців. Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвіддіяльність.

Агенти повідомили слідству, що їхня група була сформована ще у 2015 році та одразу «законсервована». Час від часу вони виконували окремі доручення ФСБ.

А нещодавно ворог активізував їхню роботу та віддав наказ посилено слідкувати за об’єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ вигідної «картинки».

Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої Тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила.

На Львівщині:

СБУ затримала чиновницю одного з «міністерств» тимчасово окупованого Криму, яка сприяла утвердженню окупаційної влади рф на півострові. Вона публічно підтримувала агресію рф проти України та злочини російських військових.

Зі слів жінки, у Львів вона «приехала по семейным обстоятельствам» і не розраховувала, що її ідентифікують. Однак завдяки роботі СБУ вона відповідатиме за свої дії перед законом.

У Луганській області:

СБУ затримала ворожого агента, якого росія «закинула» в Україну за тиждень до початку війни. Ним виявився чоловік, який щойно вийшов з СІЗО рф. Окупаційні війська нічого краще не придумали, ніж закріпити за ним територію проведення операції Об’єднаних сил. Він мав проводити розвідку району та фотографувати позиції ЗСУ.

Наразі всіх фігурантів затримано. СБУ проводиться відповідні заходи, щоб встановити весь ланцюжок причетних і притягнути їх до відповідальності.

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СБУ