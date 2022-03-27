СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ на Харківщині і колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині

Кожен із колаборантів нестиме відповідальність за злочини, скоєні проти державної безпеки!

Служба безпеки системно і методично протидіє диверсійно-підривним проявам, які супроводжують бойові дії на території України. Адже ворог використовує їх, як спосіб вплинути на хід війни та настрої громадян. У Харкові:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.

Під час затримання у нього вилучено так звані «блокнот разведчика» та «блокнот старшего радиотелефониста», що використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та sim-карти російських і білоруських операторів.

Наразі він дає покази слідчим СБУ.

В Одеській області:

СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

Зловмисники переміщували «нелегалів» у Саратський район Одещини, звідки вивозили в Молдову під виглядом депортації. А вже там передавали волонтерам, як біженців.

Вартість «послуг» сягала $10 тис за одного призовника.

У Дніпрі:

СБУ затримала колаборанта, який «мітив» на керівну посаду потенційної адміністрації окупантів.

Активний у соцмережах прихильник «руZZкого міра» до недавнього часу працював на об’єкті критичної інфраструктури Дніпра, звідки був звільнений.

Він збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об’єкта, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до Росії.

У Полтавській області:

СБУ виявила колаборантку. Уродженка Росії з самого початку війни підтримувала військові злочини окупантів, поширювала у мережі інформацію про «асвабадітелєй» і агітувала за захоплення українських міст.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували діяльність ботоферми в регіоні. Місцевий мешканець, підтримуючи ідеї «руZZкого міра», продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів, щоб реєструвати ботів у соцмережах.

Його клієнти — громадяни Росії, які через «ботів» поширювали панічні настрої серед українців, фейки та звинувачували ЗСУ у воєнних злочинах, які здійснювала російська армія.

В Івано-Франківській області:

Служба безпеки викрила агітаторку, яка поширювала антиукраїнський і деструктивний контент у соцмережах.

Адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки ВКонтакті. Відстоювала ідею «одного народу росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.

Також у день початку повномасштабного нападу РФ на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.