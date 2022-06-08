 СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ і повідомила про підозри 1 тис. зловмисників за злочини проти держбезпеки

Одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України.

Зокрема, СБУ затримала ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на південному фронті.

Займався він і підготовкою терактів на території військових гарнізонів та об’єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуків у зловмисника вилучено бойові засоби ураження та мобільний телефон для зв’язку з представником спецслужб рф. На Рівненщині: контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, завербованого окупантами напередодні повномасштабного вторгнення.

За вказівкою загарбників, він збирав установчі дані українських захисників, у тому числі щодо місць проходження служби та адрес проживання учасників АТО.

Отриману інформацію ворог планував використати для вчинення серії замовних нападів на військовослужбовців ЗСУ.

У Хмельницькому: затримано «розконсервованого» агента фсб. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

Зловмисника було затримано на спробі передачі загарбникам цієї інформації.

На Дніпропетровщині: викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію рф та військові злочини окупантів. Жінка входила до групи агітаторів, створеної російськими спецслужбами для поширення кремлівської пропаганди на території України, в Білорусі та Придністров’ї.

Такі «публікації» розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі.

За виконання цих завдань зловмисниця отримувала гроші через небанківські платіжні системи.

Крім того, у Києві до 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року. Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина рф і потім його перевели у «режим очікування».

А з початку повномасштабної агресії рф зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок.