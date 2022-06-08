 СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ і повідомила про підозри 1 тис. зловмисників за злочини проти держбезпеки

За вказівкою загарбників, він збирав установчі дані українських захисників, у тому числі щодо місць проходження служби та адрес проживання учасників АТО.
Отриману інформацію ворог планував використати для вчинення серії замовних нападів на військовослужбовців ЗСУ.
У Хмельницькому: затримано «розконсервованого» агента фсб. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.
Зловмисника було затримано на спробі передачі загарбникам цієї інформації.
На Дніпропетровщині: викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію рф та військові злочини окупантів. Жінка входила до групи агітаторів, створеної російськими спецслужбами для поширення кремлівської пропаганди на території України, в Білорусі та Придністров’ї.
Такі «публікації» розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі.
За виконання цих завдань зловмисниця отримувала гроші через небанківські платіжні системи.
Крім того, у Києві до 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року.
Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина рф і потім його перевели у «режим очікування».
А з початку повномасштабної агресії рф зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок.
За всіма викрити фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Їхня мета – встановити і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України.