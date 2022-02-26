СБУ викрила російську “ботоферму війни“: 7 тис. ботів з РФ поширювали фейки про бойові дії в Україні

Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber.
Частину із викритих номерів вимкнено, інші — наразі на стадії блокування.
За цим фактом СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):
СБУ спеціально публікує частину із встановлених номерів у коментарі під цією публікацією: ви можете поширювати цю інформацію та блокувати прибічників «руського міра» в соцмережах.
Залишайтеся з холодним, спокійним розумом.
Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела.
Служба безпеки України