СБУ викрила російську “ботоферму війни“: 7 тис. ботів з РФ поширювали фейки про бойові дії в Україні

Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber.

Частину із викритих номерів вимкнено, інші — наразі на стадії блокування.

Нет описания фото.

За цим фактом СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):
🔹 терористичний акт (ст. 258 ККУ);
🔹 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 ККУ);
🔹 пропаганда війни (ст. 436 ККУ).
СБУ спеціально публікує частину із встановлених номерів у коментарі під цією публікацією: ви можете поширювати цю інформацію та блокувати прибічників «руського міра» в соцмережах.
Залишайтеся з холодним, спокійним розумом.
Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела.

Служба безпеки України

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