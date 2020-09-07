СБУ вивела з «ДНР» бойовика, який надав важливі свідчення про російську агресію в Україні (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації «ДНР». Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків «ДНР».

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону.

Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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СБУ