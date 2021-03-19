СБУ виявила схрони бойовиків з реактивними снарядами, гранатами та вибухівкою (фото)

Служба безпеки України виявила у Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого: бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад 30 кг вибухових речовин.

Перевіряється інформація щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, що можливо причетна до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.

У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, співробітники СБУ виявили:

7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню «Смерч», які містять майже10 кг гексогену;

12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.

З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички того ж району, вилучено:

20 кг тротилу;

детонатор;

гранатомет РПГ-22;

5 бойових гранат;

3 гранатометні постріли;

понад 200 набоїв.

Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі поблизу підприємства у місті Рубіжному, знаходилось:

6 протитанкових гранат РПГ-26;

9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;

3 протипіхотні міни МОН-50;

43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;

1 упаковка пластиду;

капсуль-детонатори;

освітлювальні ракети.

Тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучення та знешкодження засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ