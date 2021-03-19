СБУ виявила схрони бойовиків з реактивними снарядами, гранатами та вибухівкою (фото)
Служба безпеки України виявила у Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого: бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад 30 кг вибухових речовин.
Перевіряється інформація щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, що можливо причетна до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.
У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, співробітники СБУ виявили:
- 7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню «Смерч», які містять майже10 кг гексогену;
- 12 гранат РГД-5 та Ф-1.
За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.
З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички того ж району, вилучено:
- 20 кг тротилу;
- детонатор;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 бойових гранат;
- 3 гранатометні постріли;
- понад 200 набоїв.
Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі поблизу підприємства у місті Рубіжному, знаходилось:
- 6 протитанкових гранат РПГ-26;
- 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;
- 3 протипіхотні міни МОН-50;
- 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 1 упаковка пластиду;
- капсуль-детонатори;
- освітлювальні ракети.
Тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучення та знешкодження засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.Tweet