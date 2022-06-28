СБУ встановила двох російських окупантів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині (фото)

Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області.

Це командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв.

Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Слідчі СБУ встановили, що загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.

Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

СБУ продовжує встановлювати особи кожного, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Безкарним не залишиться жоден окупант!

СБУ