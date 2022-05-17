СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині

На фото – один із тих, хто ґвалтував українських жінок. Це Фассахов Булат Лєнарович, 20.11.2001 року народження.

Він – уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф.

СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини ця особа скоїла низку воєнних злочинів стосовно цивільного населення. Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів.

Зокрема, злочинець вдерся у помешкання української родини, зачинив її у підвалі, окрім молодої дівчини. Погрожуючи розстрілом всієї сім’ї, солдат зґвалтував дівчину, а потім повторив злочин разом із трьома поплічниками.

СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

Україна зробить усе, аби притягнути всіх воєнних злочинців до кримінальної відповідальності.

Служба безпеки України