СБУ встановила хронологію і деталі підриву росіянами Північно-Кримського каналу

Служба безпеки України встановила хронологію злочинів зс рф проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.

Ідентифіковано двох військовослужбовців рф, які віддали злочинні накази.

Це заступник командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові зс рф із застосуванням важкого озброєння:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;

унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Слідчі СБУ з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник Марков керував підривами.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Заходи із викриття воєнного злочину, вчиненого військовими рф, проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України