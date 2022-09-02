СБУ викрила ще 3-х колаборантів на Луганщині, серед яких «зірка» російської пропаганди

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини ще 3-х колаборанток.

Зокрема, задокументовано також активне розкручування у пропагандистських роликах рф 19-річної уродженки Сватове.

Так, «юну Лізу зі звільненого Сватового» намагаються зробити «обличчям» народу Луганщини, який очікував російського «асвабаждєнія». Серед іншого, дівчина знялася у телевізійних проектах, де:

​підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти України;

​​закликала допомагати армії країни-агресора у війні;

​агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

Ще дві колаборантки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих «керівних посадах» терористичної організації «лнр». Тепер їм доручили встановлення окупаційного режиму на щойно захоплених територіях.

Одна наразі керує незаконною «паспортизацією» мешканців Білокуракивщини: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи т.зв. «лнр» і паспорти рф.

Раніше вона працювала в.о. так званого «керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі лнр». Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому «Білокуракинському рввс мвс лнр».

Інша колаборантка – «очільниця» так званого «Кремінського району лнр», незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганщини.

Зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією рф як «кадрове підкріплення».

У минулому «регіоналка» була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

На знак подяки окупанти запропонували їй псевдопосаду «в.о. голови адміністрації Кремінського району лнр», де вона активно сприяє утвердженню окупаційного режиму.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Усі викриті колаборанти обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Служба безпеки України