СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям (відео)

Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.

Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.

Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі.

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь:

фото- та відеофіксація злочинів;

техніка та фрагменти озброєння окупантів;

свідчення про знущання та катування мирного населення;

інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:

Донецька область: +38 066 846 83 31

Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Харківська область: [email protected]

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]

Служба безпеки завжди на захисті українців! Наближаємо перемогу разом!

СБУ