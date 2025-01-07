СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу
Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.
Фігурант перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил рф.
За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою рф по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року.
Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.
Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.
Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу «повітря-земля», котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).
Нагадаємо, що влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet