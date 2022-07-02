 СБУ запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту

Серед останніх спецоперацій — у Києві кіберфахівці СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спеціалізованих установ сфери зв’язку та захисту інформації. Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу даркнет.

До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств.

Свої «послуги» пропонували на тематичних форумах анонімної мережі за різні суми криптовалюти.

У Києві:

Виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в т.ч. проукраїнських діячів культури, медіа тощо) в столиці та в області.

Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду «міністра освіти» у лавах окупаційної адміністрації.

Втім співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У Донецькій області:

затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту.

Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв’язку.

Правоохоронці затримали його під час спроби фото- та відеозйомки одного з українських військових об’єктів.

Також за матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з пропагандистів терористичної організації «днр». Зрадник публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф і просував ідеї так званої «русифікації Донбасу».

Для поширення кремлівської пропаганди блогер створив канали на Youtube і в Тelegram. Наразі тривають комплексні заходи для їх блокування і притягнення зловмисника до відповідальності.

У Вінницькій області:

нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку.

Свої «послуги» зловмисники оцінювали від 3 до 8 тис. дол з клієнта. За ці суми вони «гарантували» переміщення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску. Одним з організаторів схеми виявився працівник Вінницької митниці.