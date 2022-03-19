СБУ затримала колаборанта на Рівненщині та бойовика з терористичного угруповання «Сомалі»
Зокрема, упродовж доби 18 березня:
🔹У Рівненській області:
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
🔹У Дніпропетровській області:
Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.
🔹У Вінницькій області:
Бійці «Альфи» СБУ схопили бойовика так званої «ДНР», який «служив» сапером у терористичному угрупуванні «Сомалі».
🔹У Києві:
СБУ затримала ще одного зрадника, який «зливав» бойовикам так званих «Л/ДНР» і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.
🔹В Одеській області:
Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.
Наразі всі викриті зрадники затримані.
Детальніше у відеокоментарі речника СБУ
#СТОЇМО
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia