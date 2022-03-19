СБУ затримала колаборанта на Рівненщині та бойовика з терористичного угруповання «Сомалі»

Зокрема, упродовж доби 18 березня:

🔹У Рівненській області:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

🔹У Дніпропетровській області:

Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.

🔹У Вінницькій області:

Бійці «Альфи» СБУ схопили бойовика так званої «ДНР», який «служив» сапером у терористичному угрупуванні «Сомалі».

🔹У Києві:

СБУ затримала ще одного зрадника, який «зливав» бойовикам так званих «Л/ДНР» і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.

🔹В Одеській області:

Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.

Наразі всі викриті зрадники затримані.

Детальніше у відеокоментарі речника СБУ

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України