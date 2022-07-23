 СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами рф

Серед них – об’єкти Укрзалізниці, Укренерго, фінансові та телекомунікаційні компанії. У Києві:

Співробітники кібердепартаменту СБУ затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем.

Ці відомості хакер «зливав» в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території рф представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

На Донеччині:

Кіберфахівці Служби безпеки викрили російського агента, який організував трансляцію прокремлівського контенту на тимчасово окупованій території регіону.

Ним виявися місцевий житель, який був залучений спецслужбами рф до проведення підривної діяльності проти нашої держави.

Він використовував розроблений власноруч мобільний додаток для операційних систем Android, Apple і телевізорів з підтримкою технології Smart TV.

Відповідні «ефіри» проросійські агітатори використовували для поширення гасел на підтримку загарбників і виправдовування їхніх злочинів, у тому числі на сході України.

Наразі ворожого агента вдалося вивести на підконтрольну Україні територію, де його і затримали співробітники СБУ. Чоловіку оголошено про підозру за 436 статтею Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

На Черкащині:

Затримано ще одного прокремлівського пропагандиста. Зловмисник популяризував окупаційні угруповання та підтримував їх злочинні дії щодо вбивства українців, у тому числі під час ворожих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Деструктивний контент оприлюднював у вигляді агітаційних дописів і репостів на персональній сторінці російської соцмережі «Однокласники».