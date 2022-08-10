СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході

Служба безпеки затримала агента рф, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати «прильотів».

За даними слідства, зрадником є мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником 5 служби фсб після початку повномасштабного вторгнення рф. «Пропозицію» щодо негласної співпраці отримав на власний телефон через месенджер.

Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім «Сивий» і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації.

В ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України