СБУ затримала росіянина, який розвідував позиції артилерії ЗСУ на сході України

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ на Донеччині.

Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань.

Інформатором виявився громадянин росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення рф він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб.

І відтоді за завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту. Свої розвіддані супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості.

Зв’язок з окупантами підтримував через свого знайомого з рф, який також співпрацює з російськими спецслужбами. Для комунікації і передачі даних обоє застосовували анонімний Телеграм-канал.

Окупанти планували використати їх для точних ракетних ударів по підрозділам Сил оборони України. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчинені злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття зловмисника проводили підрозділи СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України