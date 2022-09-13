СБУ затримала ще двох російських агентів на Миколаївщині: мали завдання відстежувати HIMARS

Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.

Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він «працював» на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія рф проти України.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв’язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Другому фігуранту справи буде повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), санкція якої передбачає арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

Служба безпеки України