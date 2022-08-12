СБУ затримала «законсервованого» агента ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по Харківщині

У ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь впровадженого фсб агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті.

Крім того, зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Саме за його «наводкою» агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.

Для передачі координат загарбникам він використовував завчасно відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Розвіддані переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

За даними слідства, зрадником є колишній працівник правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником фсб під час перетину російського кордону у 2019 році.

Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в «режим очікування».

Після початку повномасштабного вторгнення рф на зв’язок з агентом вийшов його російський «куратор» і поставив завдання щодо розвідувально-підривної діяльності на сході України.

У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли «вивести» свого прибічника на територію рф і оформити громадянство.

Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим «планам» і затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції.

Також у помешканні виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної переписки з представником спецслужб рф.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів йому загрожує довічний строк позбавлення волі.

Служба безпеки України