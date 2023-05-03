СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський Телеграм-бот розвіддані про оборону Києва
Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області.
Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.
Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.
Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм.
Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.
Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.
Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи з викриття зрадника проводили кіберфахівці СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.