СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру ще 6 бойовикам, які штурмували Авдіївку та Бахмут

Військова контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на ще 6-х зрадників, які вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти України на східному фронті.

Усі вони потрапили у полон українських захисників під час жорстоких боїв у районах Бахмута та Авдіївки у серпні-жовтні цього року.

Серед затриманих – механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів.

За даними СБУ, ворожими поплічниками виявились шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Більшість з них ще до початку повномасштабної війни добровільно приєдналися до лав терористичних організацій «л/днр». Там вони брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України.

А вже після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону, Полтавської та Донецької обласних прокуратур.

Служба безпеки України