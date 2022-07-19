СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян на території зони відчуження
Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи зс рф, які здійснили силове захоплення об’єктів «Чорнобильської АЕС» та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.
Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.
Перетворивши ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, рф грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту.
Загарбники також порушили норми ядерної безпеки:
- пошкодили приміщення та замінували територію;
- унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;
- утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.