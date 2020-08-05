СБУ знешкодила в районі проведення ООС схрон із вибухівкою, облаштований так званим «МДБ ДНР» (фото)

Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого «МДБ ДНР» планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні.

За оперативною інформацією, його обладнав представник «силового блоку» терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах. У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.

СБУ