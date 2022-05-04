Секретарю та члену так званого «Комітету спасіння Херсонщини» повідомлено про підозру в співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Херсонщини повідомлено про підозру у співпраці з державою-агресором, організації та проведенні політичних заходів на підтримку дій окупаційної влади (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації міста Херсон збройними силами РФ двоє місцевих мешканців добровільно погодилися на співпрацю з представниками держави-агресора.

Підозрювані брали безпосередню участь у створенні на тимчасово окупованій території незаконного формування під назвою «Комитет спасення Херсонщины «За мир и порядок»». Під час голосування на засіданні, де підозрювана була обрана секретарем комітету, підтримали дії окупаційної адміністрації держави-агресора.

Раніше в межах цього кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру ще одному учаснику «Комитету спасення Херсонщины» — депутату Херсонської міської ради від політичної партії «Блок Сальдо».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції м. Києва за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора