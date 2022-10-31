Семеро Перейшли на бік ворога, захоплювали у полон українських військових та штурмували «Азовсталь»: сімом зрадникам оголошено підозру

Донецькі спецпризначенці підрозділу «каскад» на чолі з так званим «міністром мвд» самопроголошеної республіки брали участь у штурмі «Азовсталі» і намагалися «вибити» українських військовослужбовців. Правоохоронці ідентифікували учасників збройного формування, серед зрадників – колишні міліціонери.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ДБР встановили перебіжників, які воюють на стороні росії. Сімом із них заочно оголошено про підозру, зокрема «міністру мвд днр» та його заступнику.

Встановлено, що 48-річний посадовець псевдооргану, у минулому – заступник начальника управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області – разом зі своїм 46-річним заступником, також колишнім міліціонером, у складі оперативно-бойового тактичного формування «мвд днр каскад» брали участь у штурмі заводу «Азовсталь».

Поліцейські ідентифікували ще п’ятьох мешканців регіону, які пішли на службу до зазначеного бойового формування під керівництвом так званого міністра силового відомства.

Разом із російськими військами у травні 2022 року бійці «спецпідрозділу» намагалися «вибити» українських захисників із позицій, захопивши «Азовсталь».

Зрадники знищували інфраструктуру підприємства, вбивали мирних громадян та брали у полон захисників Маріуполя. Варто зазначити, що під час боїв у бомбосховищах заводу від окупантів переховувалися цивільні, зокрема жінки з дітьми.

Наразі сімом фігурантам інкриміновано ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 3, ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України