Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті мінометного удару окупантів по Макарову (фото)
18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини.
В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П’ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні.
В результаті обстрілів зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.
Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.Tweet