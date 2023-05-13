Серед вбитих і поранених – діти: поліція документує наслідки масованої атаки на Костянтинівку

Російські війська впродовж години хаотично обстрілювали житлові райони. Двоє людей загинули, щонайменше 10 отримали поранення.

Окупанти вдарили по місту з РСЗВ «Смерч» та артилерії калібром 152 мм. Внаслідок ворожих ударів загинула 15-річна дівчина та 63-річний чоловік. Серед поранених – двоє дітей, 16-річний хлопець і 15-річна дівчина.

На місці працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби. Силами парамедиків поліції постраждалих доставлено до лікарні.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів – щонайменше 15 багатоквартирних і приватних будинків, аптека, магазини, музей, підприємство, АЗС, газопровід та електромережі, цивільні авто.

Поліцейські зібрали докази воєнного злочину рф. Первинна правова кваліфікація – ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Відділ комунікації поліції Донецької області