Ще двоє бойовиків т.зв. «лнр», які воювали проти Україні, отримали тюремні строки

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації «лнр», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі.

Їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року.

Як встановила СБУ, один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт «на службу» у лавах «народної міліції лнр».

Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

СБУ