Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть в нічний час невеликими партіями

Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже «напіврозкладений вантаж 200», який треба додатково ідентифікувати.

Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області. Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

— Ты Макеевича отправлял?

— Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

— Жена переживает, его уже дней 6 везут.

— Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу: за офіційними даними, ЗСУ уже знищили понад 23 тис. окупантів.

Служба безпеки України