Щоб оформити відпустку за станом здоров’я чи звільнитися з лав ЗСУ пораненим не треба звертатися до в/ч

Міноборони заявило, що пораненим військовослужбовцям суттєво спростили порядок реалізації постанов ВЛК.

Пораненим військовослужбовцям суттєво спростили порядок реалізації постанов військово-лікарських комісій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров’я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не треба повертатися до військової частини.

“У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби”, – пояснили у Міноборони.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада спростила процедуру ВЛК – їхню кількість збільшать, дозволивши їх створення на базі закладів державної та комунальної власності. А для отримання довідки про поранення не обов’язково проводити службове розслідування.

Згодом Президент Володимир Зеленський підписав закони, які спрощують проходження військово-лікарських комісій.

У МОЗ заявили, що ВЛК можна буде пройти у близько 500 цивільних медзакладах. Кількість та перелік цивільних закладів, на базі яких функціонуватимуть позаштатні комісії, визначає керівництво військових адміністрацій. // LB.ua