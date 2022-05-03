Щонайменше 10 загиблих та 15 поранених внаслідок обстрілу російськими орками Авдіївського коксохімічного заводу

Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених — такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу.

Про це йдеться в повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка, передає УНН.

«Ці цифри — оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

Росіяни точно знали, куди цілили — робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!», — йдеться в повідомленні.

Авдіївський коксохімі́чний завод — найбільше коксохімічне підприємство у Європі. Випускає 31 вид продукції, основним з яких є доменний кокс для металургії. На частку АКХЗ, припадає до 23 % виробництва доменного коксу в Україні.