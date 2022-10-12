Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу рашистами Авдіївки
Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.
Про це повідомив Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
“У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.
В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними.
Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!”.Tweet