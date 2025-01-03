Шмигаль: у планах на рік – виробництво 30 000 далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів

Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн.

Під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року приділятимуть особливу увагу далекобійності та ракетній програмі.

Він сказав у своїй промові, що завдання від президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Також у межах проєкту “Зброя перемоги” запустять довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

“Будемо розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів”, – зазначив глава уряду.

Він додав, що у сфері безпеки також особливу увагу приділять розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення.

Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн, і, за словами прем’єра, кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.