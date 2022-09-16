Шольц назвав Росію найбільшою загрозою НАТО і зробив заяву щодо армії Німеччини

Німецькі збройні сили мають стати “найбільш оснащеними” у Європі. При цьому країна готова взяти на себе провідну відповідальність за безпеку контингенту, на тлі найбільшої загрози для НАТО – Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує CNN.

“Як найбільш густонаселена країна з найбільшою економічною могутністю та країна в центрі континенту, ми маємо досягти того, щоб наша армія стала наріжним каменем звичайної оборони в Європі, найкраще оснащеною силою”, – заявив Шольц журналістам під час прес-конференції в Берліні.

Канцлер зазначив, що Німеччина готова взяти на себе “провідну відповідальність за безпеку європейського континенту”.

Також Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін зараз становить “найбільшу загрозу” для альянсу НАТО.

Німецький канцлер підкреслив, що його країна нібито надто довго виконувала такі функції, як: буріння свердловин, забезпечення гуманітарної допомоги, боротьбу з повенями, допомогу у вакцинації під час пандемії.

“Але це не ваша основна місія. Основне завдання Бундесверу – німецьких Збройних сил – захист свободи в Європі”, – каже Шольц.

Він також заявив про те, що Європа має взяти на себе набагато більше відповідальності в рамках НАТО на тлі війни Росії в Україні.

“Нам доведеться звикнути до того, що путінська Росія в найближчому майбутньому визначатиме себе як противника США, НАТО та ЄС. НАТО, як і раніше, несе відповідальність за колективну оборону всього Альянсу з акцентом на Європу. Надійне стримування залишається ключовим елементом”, – підсумував Шольц.

Варто зазначити, що в березні цього року Шольц вже заявляв про наміри до створення “найсильнішої армії в Європі”. Він заявляв, що узгоджений спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро значно зміцнить збройні сили Німеччини.