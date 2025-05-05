Шведські катери CB90 дозволяють розвідникам виконувати місії, які раніше не були доступні

Шведські бойові катери Combat Boat 90, передані Україні в межах оборонної допомоги, суттєво розширили оперативні можливості cпецпідрозділів ГУР МО України.

Про це заявив командир спецпідрозділу ГУР із позивним «Швед» в коментарі для Svenska Dagbladet.

За його словами, катери активно застосовуються для проведення розвідки, логістичного забезпечення, десантування особового складу, а також підтримки операційна стратегічно важливих напрямках, зокрема на острові Зміїний. Завдяки високій швидкості, маневреності та компактності, CB90 стали важливою складовою спеціальних морських операцій.

Конструкція шведського катера забезпечує йому відмінну мореплавність, високу швидкість та безпеку навіть в екстремальних умовах. Плавзасіб дозволяє перевозити до 21 повністю екіпірованого бійця та до 4,5 тонни вантажу.

Виробник катерів — шведська компанія Saab, розробила для СВ90 нові бойові модулі з дистанційним управлінням та посиленим захистом.

У межах чергового пакета підтримки уряд Швеції передбачив дооснащення українських катерів такими системами, а також інтеграцію на них радарів для спостереження за морським та повітряним простором.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України