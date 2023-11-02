Швейцарську корпорацію Nestle внесено до списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло швейцарську корпорацію Nestle до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

У НАЗК наголосили, що Nestle є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес в 187 країнах світу, зокрема й у Росії, яка вже понад 1,5 року веде повномасштабну війну з Україною.

“Nestle продовжує працювати у РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни”, – повідомили у відомстві.

Швейцарська корпорація є виробником низки продуктів, серед яких каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин тощо.

У світі нараховується понад 2000 брендів корпорації. Найпопулярніші – KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Зазначається, що станом на початок 2022 року Nestle володіла 7 фабриками у Росії, де працює понад 7000 співробітників, що, наголосили у НАЗК, є вагомою підтримкою для економіки окупантів.

“Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників”, – додали у НАЗК.

Згідно з даними, у 2021 році Nestle сплатила у казну РФ понад 25 000 000 доларів податків. Водночас корпорація приховує свої доходи та сплачені податки у Росії за 2022 рік.

Водночас відомо, що у 2022 році Nestle імпортувало до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн дол. США, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн дол. США.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у компанії заявили про зупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso.

Крім того, у жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання.

“Це доводить, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції. Отже, залишаючись в РФ, Nestle вкотре показує усьому світу, що співпрацювати з агресором – нормально”, – резюмували у НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійський концерн Camozzi, що продовжує вести бізнес у РФ та співпрацює з російським військово-промисловим комплексом, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів індійську Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни.

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